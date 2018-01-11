Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdüründen 'sucuk' tehdidi

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, Cuma günü düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencileri, sınıflarına giderek tehdit etti.

Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Cağaloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Yener, Cuma günü düzenlenecek olan sucuk partisine katılmayacağını öğrendiği öğrencileri, sınıflarına giderek tehdit etti.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, dün meydana gelen olayın ardından 11-G sınıfı öğrencileri durumu ailelerine bildirdi. Okul önüne gelen onlarca aile, okul müdürünü protesto ettikten sonra Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına giderek müdür hakkında şikayette bulundu. Adliyeye gelen öğrenci velisi Ülkü Sarıcan, dilekçesinde “Okulumuzda müdürle ilgili tehdit, ayrımcılık, disiplin baskısı nedeni ile devam etmekte olan soruşturma kapsamında müfettişler bulunmaktadır. Bugün 10.30 sıralarında sınıfa giren müdür Necati Yener, ‘Bundan sonra gününüzü göstereceğim. Haysiyetsiz soytarılar’ diyerek tehdit ve hakaret etti” dedi.

Adliye önüne gelen öğrenci velisi Recep Tunaoğlu ise yaptığı açıklamada “Okul müdürü yaklaşık iki yıldır görev yapıyor. Öğrencilerimiz çok sıkıntılı. Sürekli tehdit ve hakaret ediyormuş. Son olarak öğrencileri ızgara partisine davet etmiş. Benim kızım da vejeteryan olduğu için katılmayacağını söylemiş. Bunun üzerine okul müdürü çocukları tehdit etmiş. ‘Siz öğrencileri örgütlüyorsunuz. Etkinliğe katılmalarını istemiyorsunuz’ demiş. Disipline vermekle tehdit etmiş. Sınıfta herkesin içinde küfür etmiş. Okul müdürü hakkında şikayetçiyiz” dedi. Adliyeye gelen yaklaşık 20 veli, okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.

Cağaloğlu Anadolu Lisesinin efsane öğretmenlerinden Mustafa Turgut, AKP'nin direnç odağı olarak gördüğü okulları hedef alan proje okul yönetmeliği gereğince imam hatip lisesine sürülmüş, şubat ayında ise geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.