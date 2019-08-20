Boyun Eğme'de bu hafta: Biz Hazırız!

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin yeni sayısı yarın okurlarıyla buluşacak. 'Düzeni değiştirmeye, yeni bir düzenle ülkeyi baştan aşağı yenilemeye, ülkenin geleceğini bu düzenin dışında görüyoruz. Ve orada yeni bir ülke kurmaya hazırız' diyerek seslenen Boyun Eğme; TKP 100. yılına girerken 'Düzenin Önümüze Koyduğu Tüm Seçenekler Tükendi: Biz Hazırız' manşetiyle okurlarıyla buluştu.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 183. sayısı yarın ''Düzenin Önümüze Koyduğu Tüm Seçenekler Tükendi: Biz Hazırız'' manşetiyle çıkıyor.

Gazetenin manşetinde yer alan değerlendirmede şöyle deniliyor:

Düzenin Önümüze Koyduğu Tüm Seçenekler Tükendi: Biz Hazırız

Krize hazırlanan var. Seçimlere hazırlanan var. Tayyip’in karşısına çıkarılacak rakip olarak hazırlanan var. Yeni parti için hazırlıklar, eski partilerde yenilenme için hazırlıklar, normalleşme için hazırlıklar ve hiç eksik olmayan savaş hazırlıkları var. “Ülkenin kaderini değiştirmek için” hazır olan var mı? Biz hazırız!

Bunun için hazır olmak ne demek?

Ülkenin kaderini değiştirmek dediğimize göre iktidar için hazır olmak demek en başta.

Solda başka hazır olan yok mu?

Öncelikle “bunu isteyen var mı” diye sormak gerek. Hatta şöyle sorabiliriz: AKP, iktidarını kaybetmemek için elinden geleni yapıyor. Erdoğan iktidarı bırakmamak

için her şeyi yapmaya hazır. Karşısında duranlar arasında, özel olarak solda iktidarı isteyen var mı?

Düzen soluna bakıldığında karışık bir görüntü var. Bir yandan istekli görünüyorlar. Belediye Başkanlıkları, bakanlıklar, devlet kurumları...

Bunlara talip ve istekliler. Öte yandan sorun şu: “İktidar olmayı” istiyorlar mı? İktidarın verdiği güçle ülkenin kaderini değiştirmek istiyorlar mı?

Görünen, bu sorunun yanıtı “hayır”dır. Tersine, düzen muhalefetinin sol kanadı iktidardan korkmaktadır! Hiç haksız sayılmazlar: Bugün bu düzen içinde düzen solu için iktidar, kapitalizmin, gericiliğin pisliğini temizlemek, yarım bırakılmış pis işleri sürdürmek demektir.

Bu düzen içinde “iktidara hazırım” diyen, sömürücü sınıfların, emperyalistlerin, uluslararası gericiliğin kirli işlerini görmeye, üzenin kestanelerini ateşten almaya hazır olduğunu ilan etmektedir.

Bu düzen içinde!

Biz hazırız! Düzeni değiştirmeye, yeni bir düzenle ülkeyi baştan aşağı yenilemeye.

Ülkenin geleceğini bu düzenin dışında görüyoruz. Ve orada yeni bir ülke kurmaya hazırız.



'BİZ HAZIRIZ' BAŞLIĞININ ALTINDA BUNLAR VAR

Boyun Eğme'de 'Biz Hazırız' sözünün farklı alanlardaki karşılıkları işlenmiş. Kısa spotlarıyla: