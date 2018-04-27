Beyazıt'ta Üniversiteme Dokunma Şenliği

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin üniversitenin bölünmesine karşı hafta boyunca gerçekleştirdikleri eylemler sürüyor. Üniversiteliler bugün de Beyazıt Anakapı önünde düzenlenen Üniversiteme Dokunma Şenliği'nde buluştu.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrenci ve akademisyenleri üniversitenin bölünmesini öngören yasa tasarasına karşı protesto eylemlerini sürdürüyor. Hafta boyunca kitlesel basın açıklamaları ve forumlarla yasa tasarısına tepkisini gösteren üniversiteliler, bugün de bir şenlik düzenleyerek "üniversiteme dokunma" dedi.

"Üniversiteme Dokunma Şenliği" adı altında Beyazıt Anakapı önünde düzenlenen etkinlikte, fakülteleri temsilen öğrencilerin yaptığı konuşmaların ardından müzik grupları sahne aldı, hep birlikte şarkılar söylendi.

'BÖLEMEDİNİZ, BİRLEŞTİRDİNİZ'

Sabah saatlerinde fakültelerinde buluşan öğrenciler eylemde taşıyacakları pankart ve dövizleri hazırladı. Ardından Hasan Ali Yücel Eğitim, İletişim, Hemşirelik, Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilimler, Mühendislik, Edebiyat ve Hukuk fakültelerinden öğrenciler sloganlar, bando takımı ve dövizler eşliğinde Beyazıt Anakapı önüne yürüyüş düzenledi.

Şarkılar ve marşlar söylenmesinin ardından bazı fakültelerden öğrenciler konuşma yaptı. Şenlik, öğrencilerin "mücadeleye ve bir araya gelmeye devam edeceği" vurgusuyla sonlandı.