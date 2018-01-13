Ahmet Hakan'dan ilginç 'Abdullah Gül' yorumu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 696 sayılı KHK hakkında yaptığı eleştiri sonrası Erdoğan'ın hedefine aldığı Abdullah Gül'ün gündemde sürekli kalmasına ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK'ye eleştirisinin ardından gündem olan on birinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, "Kıl etme stratejisine geçti" yorumunu yaptı.

Yazısında "Abdullah Gül dün... OHAL’e laf etti. Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına destek verdi" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, "Kısacası... Yine AK Parti yönetimini kızdıracak sözler söyledi. Şu ana kadar... Pasif bekleyiş stratejisi... Aktif bekleyiş stratejisi... Maslahatçı çıkış yapma stratejisi... Gibi stratejiler uygulayan Abdullah Gül... Sanırım artık... Kıl etme stratejisine geçti" yorumunda bulundu.

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