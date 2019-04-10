YSK'nin KHK'li belediye başkanları kararı Doğanşehir başvurusuna mı dayanıyor?

Yüksek Seçim Kurulu'nun KHK'li belediye başkanları kararının gerekçesi henüz açıklanmadı. Kurulun benzer bir kararı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir muhtarlık seçimine ilişkin verdiği bildirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), KHK'li belediye başkanları kararının gerekçesini henüz kamuoyuna açıklamış değil. Ancak kurul benzer bir kararı Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki bir muhtarlık seçimine ilişkin verdi.

BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'ün haberine göre o kararda, muhtarlık seçimini kazanan KHK'li adaya mazbata verilmemesine hükmediliyor.

YSK, Hüseyin Arslan isimli adaya mazbata vermeme kararını 692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere dayandırıyor:

692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan’a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan’dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiğine YSK tarafından karar verildi.

692 ve 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kamu görevinden çıkartılan kişilerin mahkumiyet kararı aranmaksızın bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyeceklerinden Hüseyin Arslan’a mazbata verilemeyeceğine, seçilme yeterliliğini taşıyan ve Hüseyin Arslan’dan sonra en çok oy alan kişiye mazbata verilmesi gerektiğine YSK tarafından karar verildi.

YSK ayrıca gerekçeli kararında, HSK’nin 31 Ağustos 2016’da aldığı kararla Arslan’ın hakimlik mesleğinden çıkarıldığına ve Arslan’ın sanık olarak yargılandığı bir dava bulunduğuna yer verdi.

Oybirliğiyle alınan gerekçeli karara göre Kadılı Mahallesi’nde mazbatayı Arslan değil, seçimlerde ikinci olan aday alacak.