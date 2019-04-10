HDP'den KHK'li başkanlar kararına tepki: YSK tuzak kurmuştur

YSK'nin adaylık sürecinde seçilme yeterliliğine sahip bulduğu KHK'li isimlere seçildikten sonra mazbata vermeme kararına HDP'den tepki geldi. YSK'yi tuzak kurmakla suçlayan HDP, bu kararıyla beraber kurulun 'tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası haline geldiğini' kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) adaylık başvuruları sürecinde seçilme yeterliliğine sahip oldukları yönünde karar verdiği KHK’li belediye eşbaşkanlarına mazbatalarının verilmemesi yönünde aldığı karara HDP’den tepki geldi.



HDP Genel Merkezi’ne ait Twitter hesabından yapılan paylaşımlarla YSK’nin bu kararına tepki gösterildi.

Yapılan paylaşımlarda şunlar kaydedildi:



“Van Edremit-Tuşba-Çaldıran; Erzurum Tekman ve Digor Dağpınar’da YSK seçilmiş başkanlarımıza mazbata verilmemesini kararlaştırdı. KHK’li olanların adaylığını kabul edip seçime girmelerine izin veren YSK, aldığı bu kararla “tasarlanmış bir siyasi komplonun parçası” haline gelmiştir.



‘Seçilme yeterliliği var’ diyen YSK, adeta oyun oynamış, tuzak kurmuştur. YSK, sandıktan çıkan halk iradesine karşı geliştirilen AKP darbesinin bir aracı haline gelmiştir. Halk sözünü söylemiş kararını vermiştir.



YSK’ya düşen, halkın kararını ve iradesini kabul etmek ve gereğini yerine getirmektir. YSK bu kararıyla yeni dönemin kayyım atayanı rolüne soyunmuştur.”

KHK'Lİ BAŞKANLAR: DAHA BELEDİYEYİ ALMADAN KAYYUM ATANDI

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, YSK’nin aldığı karara, HDP’den Van’ın Edremit, Çaldıran, Tuşba belediyeleri ile Erzurum’un Tekman Belediyesi ve Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi Eşbaşkanı seçilen isimlerden de tepkiler geldi. Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Leyla Atsak “Çaldıran halkının iradesi gasp edilmiştir. Daha belediyemizi almadan kayyum atanmıştır” dedi.

Edremit Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Gülcan Kaçmaz Sayyiğit da kararın siyasi bir karar olduğunu belirterek kayyum atanması anlamına gelen YSK'nin bu kararını tanımadıklarını açıkladı.

Tuşba Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Yılmaz Berki ise "Bizler YSK'ye başvurarak aday olduk. YSK başvurularımızı kabul etti. Biz memur değiliz, biz seçilmişiz. Memurluk sınavla olur ve biz kamu haklarından mahrum değiliz. Kamu haklarından mahrum olmak için mahkeme kararı gerekiyor ve herhangi bir davamız ile mahkumiyet kararı hakkımda yok. Bize mazbatayı halk verdi. Tüm baskı ve engellemelere rağmen büyük bir farkla kazandık" dedi.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Belde Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen “Haksız ve hukuksuz bir karardır. Hak, hukuk burada gasp ediliyor” derken, Tekman Belediyesi Eşbaşkanı seçilen Müzahit Karakuş de başvuru sırasında sorun olmadığını belirterek "Bize ‘herhangi bir yasal sorun yok’ denilerek aday olabileceğimiz söylendi. Yine adaylıklarında sorun olan belediye eşbaşkanları ve encümenlerin başvuruları kabul edilmedi. Bu yapılan hukuksuz uygulamadır. AİHM'e kadar tüm hukuki yolları zorlayacağız” dedi.