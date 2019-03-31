Dersim'de resmi olmayan sonuçlara göre TKP'nin belediye başkanlığını kazanmasına yorumlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de bir kentin belediyesini ilk kez komünistler yönetecek.

Resmi olmayan sonuçlara göre Dersim'de TKP'nin belediye başkanlığını kazanmasına yorumlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bir kentin ilk kez komünistler tarafından yönetileceği vurgulanırken, kimileriyse Dersim'e yerleşme hayallerinden söz etti.

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler Twitter'dan "İlk komünist il belediyesi: Dersim! Dersim'de TKP kazandı!" mesajını paylaştı.

İlk komünist il belediyesi: Dersim!

Dersim'de TKP kazandı! https://t.co/x2b0GHDSrj @solhaberportali aracılığıyla — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 31 Mart 2019

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TKP kuruluşundan 99 yıl sonra Dersim belediyesini kazandı. Türkiye'de bir kentin belediyesini Fatih Maçoğlu ve komünistler yönetecek. Yarın yeni bir dönem başlıyor. Tebrikler Dersim! Bir kere daha Türkiye'de bir aydınlanma adası olduğunu gösterdin! Darısı diğer şehirlerin başına!" dedi.

TKP kuruluşundan 99 yıl sonra Dersim belediyesini kazandı. Türkiye'de bir kentin belediyesini Fatih Maçoğlu ve komünistler yönetecek. Yarın yeni bir dönem başlıyor. Tebrikler Dersim! Bir kere daha Türkiye'de bir aydınlanma adası olduğunu gösterdin! Darısı diğer şehirlerin başına! — Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) 31 Mart 2019

Bazı Twitter kullanıcıları ise Dersim'e yerleşme planlarından söz etti:

Artık resmi olarak kazandığın açıklansa da ben de Dersim'e yerleşme planları yapmaya başlasam başkanım @FatihMacoglu #Maçoğlu — herhangi gibi biri (@yaltasamsa) 31 Mart 2019

Canım memleketim benimm bekle beni yerleşcem bikaç yıla. Maçoğlu seni seviyorummmm #macoğlu — delal (@delalkplnn) 31 Mart 2019

Dersimspor Direniş hesabından yapılan paylaşımdaysa şöyle denildi: