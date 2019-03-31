Türkiye'de bir kentin belediyesini ilk kez komünistler yönetecek

Resmi olmayan sonuçlara göre Dersim'de TKP'nin belediye başkanlığını kazanmasına yorumlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bir kentin ilk kez komünistler tarafından yönetileceği vurgulanırken, kimileriyse Dersim'e yerleşme hayallerinden söz etti.
TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler Twitter'dan "İlk komünist il belediyesi: Dersim! Dersim'de TKP kazandı!" mesajını paylaştı.
İlk komünist il belediyesi: Dersim!
Dersim'de TKP kazandı! https://t.co/x2b0GHDSrj @solhaberportali aracılığıyla
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 31 Mart 2019
Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TKP kuruluşundan 99 yıl sonra Dersim belediyesini kazandı. Türkiye'de bir kentin belediyesini Fatih Maçoğlu ve komünistler yönetecek. Yarın yeni bir dönem başlıyor. Tebrikler Dersim! Bir kere daha Türkiye'de bir aydınlanma adası olduğunu gösterdin! Darısı diğer şehirlerin başına!" dedi.
TKP kuruluşundan 99 yıl sonra Dersim belediyesini kazandı. Türkiye'de bir kentin belediyesini Fatih Maçoğlu ve komünistler yönetecek. Yarın yeni bir dönem başlıyor. Tebrikler Dersim! Bir kere daha Türkiye'de bir aydınlanma adası olduğunu gösterdin! Darısı diğer şehirlerin başına!
— Hüseyin Aygün (@HuseyinAygun62) 31 Mart 2019
Kazanan Maçoğlu değil, kazanan Dersim halkı.#TKP #Maçoğlu #Dersim #Tunceli pic.twitter.com/C44dR9dqas
— Serkan Aktaş (@Serkan_c58) 31 Mart 2019
Bazı Twitter kullanıcıları ise Dersim'e yerleşme planlarından söz etti:
Artık resmi olarak kazandığın açıklansa da ben de Dersim'e yerleşme planları yapmaya başlasam başkanım @FatihMacoglu #Maçoğlu
— herhangi gibi biri (@yaltasamsa) 31 Mart 2019
Canım memleketim benimm bekle beni yerleşcem bikaç yıla. Maçoğlu seni seviyorummmm #macoğlu
— delal (@delalkplnn) 31 Mart 2019
Dersimspor Direniş hesabından yapılan paylaşımdaysa şöyle denildi:
Seçim sonuçlarına göre memleketin ilk komünist şehri olduk. Bundan sonra maçlara artık kızıl bayraklar ve Caw Bella ile çıkacağız ✊✌#Dersim
— Dersimspor Direniş (@DersimDirenis) 31 Mart 2019