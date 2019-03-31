Türkiye'de bir kentin belediyesini ilk kez komünistler yönetecek

Dersim'de resmi olmayan sonuçlara göre TKP'nin belediye başkanlığını kazanmasına yorumlar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de bir kentin belediyesini ilk kez komünistler yönetecek.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 31 Mart 2019 18:38

Resmi olmayan sonuçlara göre Dersim'de TKP'nin belediye başkanlığını kazanmasına yorumlar gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bir kentin ilk kez komünistler tarafından yönetileceği vurgulanırken, kimileriyse Dersim'e yerleşme hayallerinden söz etti.

TKP İstanbul İl Başkanı Aydemir Güler Twitter'dan "İlk komünist il belediyesi: Dersim! Dersim'de TKP kazandı!" mesajını paylaştı.

Eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TKP kuruluşundan 99 yıl sonra Dersim belediyesini kazandı. Türkiye'de bir kentin belediyesini Fatih Maçoğlu ve komünistler yönetecek. Yarın yeni bir dönem başlıyor. Tebrikler Dersim! Bir kere daha Türkiye'de bir aydınlanma adası olduğunu gösterdin! Darısı diğer şehirlerin başına!" dedi.

Bazı Twitter kullanıcıları ise Dersim'e yerleşme planlarından söz etti: 

Dersimspor Direniş hesabından yapılan paylaşımdaysa şöyle denildi: 

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Dersim'de TKP kazandı!

 