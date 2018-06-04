Nâzım Hikmet Zeytinli'de anıldı

Büyük usta Nâzım Hikmet, ölümünün 55. yılında, Zeytinli Nâzım Hikmet Kültür Evi tarafından, Edremit Belediyesi Altınkum Sosyal Tesisleri Nâzım Hikmet salonunda düzenlenen toplantıyla anıldı.

3 Haziran Cumartesi saat 20.30’da yapılan anma etkinliğine katılım çok yoğundu. “Memleket Nâzım Hikmet” başlıklı etkinliğin açılış konuşmasını Nâzım Hikmet Kültür Evi adına Belgin Koçer yaptı.

Koçer konuşmasında şunları söyledi:

"…Büyük usta Nâzım’ın şiirleri, onun memleketiyle, insanıyla ve dünya ile kurduğu sıkı ilişkilerden doğmuştur. Bundan dolayıdır ki, yazıldığı dönemde kalmayıp, evrenselleşmiş ve bugüne de yansımıştır. Nâzım, yarın da yeryüzünde eşitçe ve adilce bir düzen kavgasının sürdüğü her yerde var olacak, insanlığın her anında, onun kavgasını yürütecektir.

Nâzım’ın destanında insan vardır!

Bizim kavgamız da, Nâzım’ın kavgasıdır, insanın, emeğin ve memleketin ve hürriyetin kavgasıdır!

…Bizim açımızdan ülkemizde emperyalizm demek Amerikan üsleri demektir, bölgesel savaş demektir.

Yoksul çocuklarının cenazesinin gelmesi demektir.

Ülkemizde emperyalizm, topyekûn bir gericilikle,savaşla ve karanlık bir gelecekle eş anlamlıdır. Tarımın, hayvancılığın ortadan kaldırılması, ekonominin yerlerde sürünmesi ve eğitimin içinin boşaltılmasıdır.

Dostlar, Nâzım’la birlikte paranın saltanatına karşı mücadele etmeyecek miyiz?

Eşitlik, özgürlük, adalet, bilim, sanat ve kültürün yerini kayırmacılık, işbirlikçilik, ırkçılık, yobazlık, karanlık ve hurafeler almışsa;

Bütün bunlara karşı Nâzım’ın safında yer almayacak mıyız?

Laikliğe, ekmeğimize, eğitimimize, emeğimize ve geleceğimize saldıranlara karşı,

Bütün bu karanlığa karşı, aydınlık günler için Nâzım’la beraber yanmayacak mıyız?

Bu zor günlerin, karanlık dönemin ‘kurşun gibi’ ağırlığını hissettirirken, aynı zamanda ‘toprak gibi gebe’ diyerek gelecek güzel günlere, umuda, kavgaya davet eden Nâzım bizimdir.

İnsanın, emekçinin destanını yazan Nâzım bizimdir.

Sömürene ve onun silahlarına karşı memleketinin destanını yazan Nâzım bizimdir.

Paranın saltanatına karşı eşitlik mücadelesi yürüten Nâzım bizimdir.

Yobazın karanlığına karşı aydınlık için meşale yakan Nazım bizimdir.

‘Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele!’ diyen, boyun eğmeyen Nâzım bizimdir.

‘Bu Düzen Değişmeli’ diyen Nâzım bizimdir.

Dostlar, Dörtnala gelip Uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim, Nâzım bu memleketindir.”