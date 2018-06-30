Kredi kartı faizleri artırıldı

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti. Artışta Merkez Bankası politika faizinin ve beraberinde kredi faiz oranlarının artması etkili oldu.

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarını yükseltti. Kasım 2016'dan bu yana azami faiz oranları değiştirilmiyordu. Ancak 23 Mayıs'tan bu yana Merkez Bankası politika faizini 500 baz puan artırdı. Kredi kartı azami faiz oranları artışının da bu kapsamda yapıldığı düşünülüyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek değişikliğe göre,

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02,

Türk lirası cinsinden aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52,

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62,

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12 oldu.

NE KADAR ARTTI?

2018 yılının ikinci çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları önceden şöyleydi:

Türk lirası için yüzde 1,84,

Yabancı para için yüzde 1,47,

Aylık azami gecikme, Türk lirası için yüzde 2,34,

Yabancı para için yüzde 1,97.

MERKEZ BANKASI UYARDI: KREDİ KARTI YERİNE TÜKETİCİ KREDİSİ

Merkez Bankası, bankaların kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediğine de dikkat çekerek, “Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır” ifadelerine yer verdi.

01.07.18 itibarıyla TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %2,02, gecikme faiz oranı %2,52, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %1,62, gecikme faiz oranı %2,12 olarak belirlenmiştir. https://t.co/CE1RbIS4fc — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 30 Haziran 2018

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamanın tam hali şöyle:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

AZAMİ FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2016/8)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2018/4)

MADDE 1 – 12/11/2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,02’dir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,62’dir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,52’dir.

(2) Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,12’dir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.