İZBAN'da grev dördüncü günü geride bıraktı

İzmir'de İZBAN işçilerinin grevi dördüncü gününü geride bıraktı. TKP İzmir il örgütü grevdeki İZBAN işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

10 Aralık tarihinde başlayan İZBAN grevine Türkiye Komünist Partisi İzmir İl Örgütü bir ziyaret gerçekleştirdi.

"İzban İşçisi Kazanacak", "Yaşasın Sınıf Dayanışması", "İzban İşçisi Yalnız Değildir" sloganlarıyla grevdeki işçilerin yanına giden TKP üye ve dostlarını, Demiryol İş Sendikası İzmir şube başkanı Hüseyin Eryüz ve grevdeki sendikalı işçiler karşıladı.

Eryüz yaptığı konuşmada, kendilerine yoksulluk sınırı altında bir ücret teklifi yapıldığını, sunulan teklifin 2018 yılındaki enflasyon artışının çok altında kaldığını söyledi. Amaçlarının İZBAN işçisinin insanca bir yaşam olanağına sahip olması olduğunu belirten Eryüz, grev kırıcılığı yapan makinistlerin de trenlerden inmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Eryüz, "Mücadelemizde yanımızda olan TKP İzmir il örgütüne de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ardından TKP İzmir il örgütü adına konuşan il başkanı Mehmet İnam, "İzban işçisinin grevi haklı ve meşrudur. Bugün Türkiye'nin pek çok noktasında işçiler, emekçiler mücadelelerini sürdürüyorlar" diyerek, Flormar, Cargill ve Tariş işçilerinin direnişlerini hatırlattı.

"Kaç gün, kaç hafta sürerse sürsün biz TKP İzmir İl Örgütü olarak, yanınızdayız, her gün yanınızda olacağız" diyen İnam, İzmir halkının tepkisini İZBAN yönetimine yönlendirmesi gerektiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamanın ardından TKP üyeleri işçilerle sohbet etti.