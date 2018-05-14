İşsizliğin fotoğrafı: Geçici iş için kuyruğa girdiler

Türkiye'nin dört bir yanında İşkur'un ilan ettiği geçici işler için yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Bunun son örneklerinden biri de Tokat'ta yaşandı.
Pazartesi, 14 Mayıs 2018 15:18

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında altı ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İşkur il müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşkur il müdürlüğü, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde belediyelerde, kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere toplam 2 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Maaş ve sigortaları İşkur tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, il müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşkur yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kayıtların 18 Mayıs'a kadar devam edeceği öğrenildi.