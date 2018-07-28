Çorlu'daki tren faciasında ölü sayısı 25'e yükseldi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısı, faciadan yaralı kurtulan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle 25'e yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da, 24 kişinin öldüğü tren faciasında yaralanan Fetiye Yıldız (59) yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan trenin devrilmesiyle 5 vagonun raylardan çıktığı kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi de yaralanmıştı. Kazaya sebep olan tren yolundaki göçüklerin kontrol edilmediği, kontrol edecek personelin de TCDD'nin "serbestleştirilmesi" süreci çerçevesinde işine son verildiği ortaya çıkmıştı.