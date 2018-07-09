Türkiye Komünist Partisi: Kaza değil katliam

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin bir açıklama yaptı. "Kaza değil katliam" başlıklı açıklamada kazanın sebebinin "daha fazla özelleştirme ve daha fazla piyasalaşma" olduğuna dikkat çekilerek "Bu cinayeti Soma’da yaşadık, dün de Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağında. Bugün ise Çorlu’da yaşadık, yarın bilim insanlarının tehlikeli olarak gördüğü bölgeye inşa edilen 3. Havalimanı’nda göreceğiz, yarın fay hattı uyarıları dikkate alınmadan kurulan nükleer santralde göreceğiz. Bu yüzdendir ki TKP halkımızı, kendi kaderini ellerine almaya, örgütlenerek insan öğüten bu çarkları kırıp düzeni değiştirmeye çağırmaktadır" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

KAZA DEĞİL KATLİAM

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olayda birçok yurttaşımız yaralanırken ne yazık ki hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı her geçen dakika artmaktadır. Kazada yaralanan yurttaşlara acil şifa, hayatını kaybeden yurttaşların yakınlarına ise sabır diliyoruz.

Bu kazanın tek sorumlusu insan hayatını değil sermayenin kârlılığını gözeten, ülkeyi büyük bir şirket olarak görüp, halkın sırtına binen piyasacı iktidardır. Ortada talihsiz bir kaza falan değil çok açık bir ihmaller zinciri bulunmaktadır. AKP hükümeti 2004 yılında da altyapısı hazır olmayan hızlı treni kar hırsı ile çalıştırmış ve sonucunda Pamukova'da olan kazada yurttaşlarımız yaşamlarını yitirmişlerdi. 16 yılda kazalardan ders çıkarılmamış ve dünyanın en güvenli ulaşım aracında yine yurttaşlarımız canlarından olmuştur. Daha fazla kâr ve rant dışında hiçbir şeyi düşünmeyen iktidar yetkilileri yoksul emekçilerin en çok tercih ettiği ulaşım aracında olan kaza ile ilgili yine yayın yasakları getirip “takdiri ilahi” gibi açıklamalar yapmaktadırlar.

Kazanın sebebi ise daha fazla özelleştirme ve piyasalaşmadır.

Seçim mitinginde yeniden arzı endam eden Tansu Çiller'in başlattığı, AKP iktidarının tüm denetim ve kısıtlamalardan kurtardığı özelleştirmeler demiryolları ile devam etmiş ve bunun sonucunda işçi sayısında daralmaya gidilmiştir.

Kârdan başka önceliği olmayan kapitalizm Soma’da karşılaştığımız tablonun bir benzerini yeniden ortaya çıkarmıştır. Teknik gereksinimler gözetilmeksizin verilen ihaleler, çözümü olan mühendislik problemlerini yok saymış, yol bekçiliği, birkaç kişinin istihdamına da göz koyan açgözlülük yüzünden kaldırılmış, raylarda oluşabilecek hasarların gözlemcisiz bırakılması tercih edilmiş, bugün olan kaza gibi çok kolayca önlenebilecek kazalar ve can kayıpları zaten baştan göze alınmıştır. Bu kazada sadece bu sebepten bile ihmal değil, kasıt vardır. Kasıt kârı insan yaşamına tercih etmektir, bu düzenin çarkı böyle dönmektedir.

Bu cinayeti Soma’da yaşadık, dün de Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağında. Bugün ise Çorlu’da yaşadık, yarın bilim insanlarının tehlikeli olarak gördüğü bölgeye inşa edilen 3. Havalimanı’nda göreceğiz, yarın fay hattı uyarıları dikkate alınmadan kurulan nükleer santralde göreceğiz.

Bu yüzdendir ki TKP halkımızı, kendi kaderini ellerine almaya, örgütlenerek insan öğüten bu çarkları kırıp düzeni değiştirmeye çağırmaktadır.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ