Bir yılda 21 bin yeni milyoner

BDDK verilerine göre Türkiye’de milyoner sayısı 21 bin kişi artarak 150 bini geçti. Hanehalkı zenginliği yıldan yıla erirken 1,8 milyar lirayı geçen toplam mevduatın yüzde 54'ü bir milyon üzerinde hesabı bulunanlara ait. 88 milyon mevduat sahibinin 85 milyonu 10 bin lira altı hesaplardan oluşurken, büyük bölümü emekçilere ait bu hesaplarda döviz ağırlığı da çok düşük.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın nisan ayı verilerine göre düzenenlenen raporda hesabında bir milyon liradan fazla bulunan kişi sayısı yurt içinde 149 bin 719, yurt dışından 2016 olmak üzere toplam 150 bini geçti. 2017 Nisan ayında toplam milyoner sayısı 21 bin kişi artarken milyonerlerin toplam TL ve yabancı para cinsinden mevduatı 907 milyar liraya ulaştı. Milyoner başına düşen ortalama servet ise 6 milyon 670 bin lira olarak hesaplandı.

1 milyon liranın üzerinde mevduatı bulunan 149 bin 719 kişinin toplam mevduat içindeki payı yüzde 54. 250 bin-1 milyon lira arası mevduatı bulunanlar da dahil edildiğinde toplam içindeki pay yüzde 70'e ulaşıyor. 1 milyonun üzerinde mevduatı bulunanların yüzde 55'i şirketlerden yani sermaye gruplarından oluşurken, resmi kuruluşların payı yüzde 10 civarında.

Toplam mevduat tutarı 1,8 milyar civarındayken sayısı 88 milyon civarındayken, bu hesapların 85 milyonu 10 bin liranın altında hesaba sahip ve toplam mevduat içindeki payı sadece yüzde 3. Mevduatların tutar bazında yüzde 46'sı döviz hesaplarından oluşuyor. 10 bin liranın altında hesabı olanların toplam mevduatları içinde döviz mevduatı oranı sadece yüzde 18.

Geçen hafta yaptığı açıklamada servette bir erimenin olmadığını söyleyen Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek, bu servetin dağılımı hakkında bilgi vermemişti. Credit Suisse'in Küresel Servet Raporu’na göre Türkiye'de 2017 yılında 68 milyar dolar azalan hanehalkı varlığına rağmen 5 milyon doların üzerinde serveti bulunanların sayısı 12 bin 916. Buna karşın 10 bin dolardan az serveti bulunan en alt grubun oranı artarak yüzde 75,6 oldu.

Dolar milyoneri sıralamasında ikinci olan Japonya’da serveti bir milyar doları aşanların sayısı 4, altıncı sıradaki Fransa’da bu sayısı 22, yedinci sıradaki İtalya’da da 22 iken listenin otuz üçüncü ve son sırasında yer alan Türkiye’de bu rakam 36 oldu.

Geçen haftalarda bazı siyasi partiler döviz bazındaki mevduat hesaplarına el konabileceği uyarısında bulundu. Uyarılar devam ediyor. Ancak görünen o ki, uyarıların muhatabı milyonlarca emekçiden ziyade sermaye sahipleri.