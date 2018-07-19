Amazon'un 'piyasa değeri' ağır sömürü dayatmasıyla 900 milyar doları aştı

Elektronik ticaret tekeli Amazon'un 'piyasa değeri'nin 902 milyar dolara ulaştığı açıklanırken İspanya, Almanya, Polonya'da Amazon'da çalışan işçiler ağır çalışma koşullarına karşı geçtiğimiz günlerde grevdeydi.

ABD'li elektronik ticaret tekeli Amazon'un hisselerine dayalı "piyasa değeri'nin 902 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Böylece ABD'nin en değerli ikinci firması olan Amazon'un, 935 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile arasındaki farkı azalttığı belirtiliyor. Salı günü serveti 150 milyar doları aşan ve dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Amazon'un patronu Jeff Bezos'un servetinin de dün 152 milyar dolara yaklaştığı vurgulandı.

Amazon'un hisselerinin değer kazanmasında "Prime Day" satışlarının etkili olduğu vurgulanırken İspanya, Polonya ve Almanya'da Amazon'da çalışan işçiler grevdeydi. Ağır çalışma koşullarını protesto için greve çıkan işçiler direniş kararlılıklarını vurguladılar.