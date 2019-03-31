Ukrayna'da seçim günü

Ukrayna'da 39 adayın yarıştığı başkanlık seçimleri bugün yapılıyor. Ukraynalı komedyen Volodimir Zelenskiy, anketlere göre ilk sırada görülüyor. Ancak yüzde 30 oy alması beklenen Zelenskiy'nin ilk turda kazanması beklenmiyor.
Zelenskiy'nin ardından ikinci sırada gelecek ismin Petro Poroşenko, üçüncü olacak isminse Yulia Timoşenko olması bekleniyor.
Rus gözlemcilerin katılmasına izin verilmeyen seçimlerde, 7 milyonu aşkın Ukraynalı oy kullanamayacak.
Rusya'da ve Donetsk ve Luhansk'da bulunan Ukraynalıların oy kullanmasına izin verilmiyor.
Seçimlerin ikinci turu 21 Nisan'da yapılacak.