Pentagon: Ukrayna ordusu için 5 yılda 1,3 milyar dolar harcadık

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, ABD'nin Ukrayna'ya 5 yılda 1,3 milyar dolar kaynak aktardığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, Washington'un son 5 yıl içinde Ukrayna ordusuna 1,3 milyar dolardan fazla kaynak aktardığını söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Pahon, "Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi ve NATO'yla işbirliğinin iyileştirilmesi" için 2014 yılından bu yana 1,3 milyar dolardan fazla harcama yaptıklarını belirtti.

'KİEV'İN NATO'YA KATILMA İSTEĞİNDEN MEMNUNUZ'

Pahon, Ukrayna'nın olası NATO üyeliği hakkında da konuştu.

Kiev yönetiminin İttifak'a katılma isteğinden memnun olduklarını kaydeden Pahon, "Bu ülkenin kendi geleceğini ve siyasi çizgisini dış müdahale olmadan belirleme hakkını kararlılıkla destekliyoruz" dedi.

Pahon, başta Kırım meselesi olmak üzere toprak sorununun Ukrayna'nın NATO üyeliği önünde engel oluşturduğunu sözlerine ekledi.