Trump'tan Suriye açıklaması: IŞİD'i tamamen bitirmeden çekilmiyoruz

'IŞİD’in yenilmek üzere olduğunu’ söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme planına ilişkin 'IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz' dedi. Trump İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Suriye’deki 800 yabancı savaşçıyı geri almadıkları takdirde ‘serbest bırakmak zorunda kalacaklarını’ söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD’in son duruma değinerek Avrupa ülkelerine “yabancı savaşçıları geri alın” çağrısında bulundu. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye’de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak” ifadelerini kullandı.

ABD’nin IŞİD militanlarının Avrupa’ya geçmesini görmek istemediğini belirten Trump, “Çok şey yaptık, çok para harcadık. Artık başkalarının da adım atıp yapabildikleri işi yapma zamanı. IŞİD’in yüzde 100 yenilmesinden sonra çekiliyoruz” dedi.

'ÇEKİLDİĞİMİZ BÖLGELERE ESAD'IN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Münih Güvenlik Konferansı’nda açıklamalarda bulunan ABD’nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ise Suriye’den çekilme planını “hızla ve aniden hayata geçirmeyeceklerini” söyledi. Jeffrey’nin, “Çekilme, ortaklarımızla koordinasyon halinde olacak. Çekildiğimiz bölgelere Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz” sözleri dikkat çekti. ABD yönetimi, Suriye’nin Türkiye sınırındaki bölgelere Avrupalı müttefiklerinden askeri takviye istediğini daha önce açıklamıştı.

FRANSA: SDG KORUNMALI

Paris yönetimi de ABD’yi çekilme sürecinin ardından SDG’nin akıbeti konusunda uyardı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Le Parisien için kaleme aldığı makalede, “Sahadaki ortaklarımız olan SDG çok özverili çalıştı. Bizim görevimiz, SDG’nin kurban edilmesini engellemek için her şeyi yapmaktır. Bizzat NATO’yu, Amerikalı ve Türk meslektaşlarımı uyardım” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin doğusunda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğinde IŞİD’e karşı operasyonlarını sürdüren Suriye Demokratik Güçleri (SDG), örgütün küçük bir köyde yaklaşık yarım kilometrelik bir alana sıkıştığını duyurmuştu.