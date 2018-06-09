Trump’ın yeni politikası: Göçmen çocuklar askeri üslerde kalıyor

Göçmenleri ‘hayvan olarak’ niteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Sıfır Tolerans’ adını verdiği göçmen politikasıyla sınırı yasadışı biçimde geçen herkes cezai kovuşturmaya tabi tutulacak. Tutuklanan göçmenlerin çocuklarıysa devlet barınakları ve askeri üslere yerleştiriliyor. Sayıları 11 bine ulaşan göçmen çocuklarda ciddi travmalar görülürken, kriz boyutuna ulaşan göçmen sorunun toplumsal sonuçları giderek kötüleşiyor.

ABD Başkanı seçildiği 2016 Ocak ayı öncesinden başlayarak sürekli göçmen karşıtı açıklamalarıyla gündemde kalan Donald Trump ve yönetiminin skandal uygulamaları hakkında her gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. ABD hükümetinin geçtiğimiz ay duyurduğu yeni yönergeye göre yasadışı biçimde sınırı geçen herkes cezai kovuşturmaya tabi tutulacak. Bu uygulamaların hukuki boyutunun arka planındaysa dağılan yüzlerce göçmen ailenin çocukları ve bu yıkımın toplumsal boyutları da yer almakta.

Amaçlarının ABD’nin güneybatı sınırında artan ve "oldukça tehlikeli boyutlar almaya başlayan" göçmen akınının önüne geçmek için bu aileleri caydırmak olduğunu söyleyen yetkilerin sebep oldukları yıkımın sonuçlarını öngöremediği ortada. Kayıt dışı göçmenleri “hayvanlar” olarak niteleyen Trump’ın yeni politikası sadece ilk iki haftada 638 ebeveynden 658 çocuğun alınmasına yol açtı.

New York Times'ın haberine göre, yasanın çocukları böyle bir şeye maruz bırakmak için çıkarılmadığını belirten ABD İç Güvenlik Bakanı Kristjen Nielsen, çocukların hükümet tarafından seçilen özel ailelerin yanına yerleştirilerek güvende olduğunu söyledi. Ancak caydırma politikasının nasıl başarıya ulaşacağı bir yana, birbirinden haber alamadan, zorla ayrılan aileler ve çocuklarının sözde güvenli koşulları inandırıcı gelmiyor. Trump, 7 Mayıs’ta ilan ettiği "Sıfır Tolerans" adındaki yeni göçmen politikası ile, hakkında kovuşturma işlemi başlattığı ailelerin çocuklarını zaten zorla devlet sığınaklarına göndermeye başlamıştı.

ÇOCUKLAR DEVLET SIĞINMA EVLERİ VE ASKERİ ÜSLERDE TUTULUYOR

Honduras, El Salvador, Guatemala gibi ekonomik koşulların kötü olduğu ve şiddetin ayyuka çıktığı yerlerden gelen çocukların ABD’de yaşadıkları travmanın ömür boyu süreceği, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Çocuklar için kapılarını açan sınırlı sayıdaki ailelerden Janice ve Chris çiftinin evine son iki yılda 12 çocuk geçici ya da uzun süreliğine yerleştirildi.

Ancak son birkaç yıldır sınırı geçtiği için ailelerinden alıkonulan çocukların çoğu devletin sığınma evlerinde tutuluyor. Tesislerde 11 bin çocuğun bulunduğunu aktaran yetkililer, göçmen çocuklar için askeri üsler de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde bin 218 yatağın ayrıldığını söylüyor.

ABD ve Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvar için Kongre'den yaklaşık 510 kilometrelik bariyeri ve ekstra 655 kilometrelik bariyeri kapsayacak 18 milyar dolarlık bir bütçe talebinde bulunan Trump yönetimi, ucuz işgücü konusunda ülkede bulunan göçmenleri kullanmayı da ihmal etmiyor.

Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin uluslararası göçmen ve mülteci durumunu iyileştirmeyle ilgili bölümünden de çekilen Trump yönetiminin politikaları uluslararası boyutları olan bir krize yol açmakta.

