Meksikalı göçmenlere 'hayvan' diyen Trump'a yanıt

Trump'ın ABD sınırını geçen Meksikalıları 'hayvan' olarak nitelemesine, Meksika Dışişlerinden yanıt geldi.

Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın kayıt dışı göçmenleri "hayvanlar" olarak nitelendirdiği son sözlerinin kabul edilemez olduğunu ve resmi bir şikayette bulunabileceklerini söyledi.

Videgaray; “Başkan Trump, bazı göçmenlere, belki de aklından suç çetelerini geçirerek, insan değil hayvan olarak niteledi. Meksika hükümetinin görüşüne göre bu kesinlikle kabul edilemez ve bunu bugün ABD Dışişleri Bakanlığı'na resmen ileteceğiz” dedi.

Trump, ABD sınırını yasadışı göçlere karşı savunmasız hale getirme hedefinden yana olan Kaliforniya belediye yetkilileri ile yaptığı görüşmede; “Ülkeye giren, girmeye çalışan insanlar var ve bunların çoğunu durduracağız, ülke dışına çıkaracağız. Bunların ne kadar kötü durumda olduğuna inanmazsınız, bunlar insanlar değil, bunlar hayvan" demişti.

Toplantıda Trump, 2026 yılında ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklığında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması beklenmesine karşın, Meksika'ya dönük olarak açıkça düşmanlık dolu ifadeler kullandı.

“Meksika bizim için hiçbir şey yapmıyor” diyen Trump, NAFTA'yı (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) sona erdirme vurgusunu da tekrarladı.

Trump’ın yorumlarına rağmen Meksika, diplomasi ve göç gibi alanlarda ABD yönetimiyle anlaşmaya varmayı ve NAFTA'yı hayatta tutmayı umuyor.