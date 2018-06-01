ABD işçi ihtiyacını göçmenlerle karşılayacak

İşsizliğin son 18 yılın en düşük seviyesine indiği ABD'de, Trump yönetimi geçici süreyle göçmen işçi istihdam edilebilmesinin formülünü arıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre iş büyümesi Mayıs ayında hızlanırken, işsizlik oranı yüzde 3,8'e düştü ve ücretler arttı.

İşsizliğin son 18 yılın en düşük seviyesine indiği ABD'de, Trump yönetimi artan işgücü talebini karşılamak için ülkeye geçici süreli göçmen işçi getirmeyi değerlendiriyor.

CNBC'ye konuşan Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Larry Kudlow, "Birtakım sanayi kollarında istihdam edilmek üzere geçici süreyle ve geçici vizelerle ABD'ye yasal göçmen getirmenin yollarını arıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca ücretlerde yaşanan artışın giderek daha fazla ABD'liyi de işgücü piyasasına katılmaya teşvik edeceğini belirten Kudlow, "Ücretler uygun olduğu sürece, iş uygun olduğu sürece çalışmaktan mutluluk duyacak bir sürü Amerikalı var" dedi.