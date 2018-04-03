Trump, Meksika sınırında ABD askeri konuşlandıracak

Trump, Meksika sınırında ABD ordusunu kullanmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, uzun zamandır vaat edilen duvar tamamlanana ve "uygun güvenlik" sağlanana dek Meksika ile sınırı korumak için ABD askeri kuvvetlerini kullanacağını söyledi.

Güney sınırında askeri gücün kullanımını "büyük bir adım" olarak niteleyen Trump, Yeni Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) bitirme tehdidini tekrar savurdu.

Trump'ın sözleri, yasa dışı göçmenlerin karavanlarla ülkeye girdiğini gösteren Foxnews haberinin ardından geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte Trump, Meksika'nın hiçbir şey yapmadığından yakınarak ; “Meksika ile bir şeyler yapacağız ve bunu yapmak zorundalar, aksi takdirde NAFTA anlaşmasıyla ilgilenmeyeceğim” dedi. Meksika'dan gelen karavanların ABD sınırına ulaşması durumunu değerlendiren ABD Başkanı; "Yasalarımız çok zayıf ve çok acıklı… bizim sınırımız yok gibi” dedi.

“Bir duvara ve uygun bir güvenliğe sahip olana kadar, ordumuzla sınırımızı koruyacağız” diyen Trump, durumu ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ekibiyle müzakere edeceğini söyledi.