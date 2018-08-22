Trump’ın eski avukatı Cohen’in ‘itirafçı’ olması için 500 bin dolar toplanıyor

ABD Başkanı Trump’a karşı ‘itirafçı’ olmak için eski avukatı Cohen 500 bin dolar istiyor. Söz konusu paranın toplanması için ‘GoFundMe’ bağış sitesi üzerinden para toplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Micheal Cohen’in yasal giderlerinin ödenmesi karşılığında Donald Trump hakkında bildiği tüm gerçekleri itiraf edeceğini söylemesi üzerine, Cohen’in avukatı tarafından "GoFundMe" bağış sitesi üzerinden kampanya başlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, ABD Başkanı hakkında bildiği her şeyi itiraf edeceğini ama bunun için önce yasal giderlerinin karşılanmasını istediğini açıkladı. Bunun üzerine Cohen’in avukatı Lanny Davis, “GoFundMe” bağış sitesi üzerinden Cohen’in yasal giderlerinin karşılanması için “Hakikat Fonu” isimli bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında toplanması hedeflenen para ise 500 bin dolar olarak belirlendi.

’14 SAATTE 51 BİN 691 DOLAR’

Kampanyanın açıklama kısmında ise “The Michael Cohen Hakikat Fonu tamamen şeffaf olan güvenilir bir hesaptır. Yapılan bütün bağışlar Michael Cohen’ın Donald Trump hakkındaki gerçekleri söyleyeceği yolda Cohen ve ailesine iletilecektir” ifadeleri yer aldı. Yaklaşık 14 saat önce başlatılan kampanya kapsamında şu ana kadar 51 bin 691 dolar bağışta bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savcılıkla işbirliğine giden eski avukatı Michael Cohen, Rusya soruşturmasına yardım etmeye hazır olduğu açıklamıştı. Cohen'in avukatı Lanny Davis ise, "Müvekkilim Donald Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır" ifadelerini kullanmıştı. Cohen daha önce ise Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etmişti.

GoFundMe BAĞIŞ SİTESİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen için kampanya başlatılan bağış sitesi GoFundme’deki kampanyalara tüm ülkelerden bağış yapılabiliyor. Site üzerinden değişik kampanyalar kapsamında şu ana kadar 4 milyar dolar bağış toplandığı bildiriliyor.

