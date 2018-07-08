Trump Putin'e 'sırdaşı' gibi davranıyor, 'derin devletin' kendisine karşı olduğunu anlatıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'e 'sırdaşı' gibi davrandığı, 'derin devletin' ve 'sahte haberlerin' kendisine karşı olduğunu anlattığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair açıklamalarda bulundu.

McMaster, "Başkan, Putin'le arkadaş olabileceğini düşünüyor" diyerek, "Bunun neden böyle olduğunu ya da neden Putin'le arkadaş olmak istediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Putin'e "sırdaşı" gibi davrandığı, Putin'e "derin devletin" ve "sahte haberlerin" kendisine karşı olduğunu anlattığı belirtiliyor.

ABD Başkanı'nın, ABD dış politikasına ilişkin Putin'e danışmakta olduğu da kaydedilirken, Putin'in Trump'ın zayıflıklarını kullanarak onu "kazanmaya" çalıştığı öne sürülüyor.

Washington Post'a konuşan eski bir üst düzey ABD istihbarat yetkilisi, eski KGB ajanı olan Putin'in Trump'ı "kasıtsız" bir Rusya ajanına dönüştürmek istediğini iddia ediyor.

Trump, geçtiğimiz ay Fox News'e yaptığı açıklamada Ukrayna ve Suriye meselelerinin Putin'le görüşme yapmasıyla çözülebileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı, "Ona diyeceğim ki, 'Bana bir iyilik yapar mısın? Suriye'den çıkar mısın? Bana bir iyilik yapar mısın? Ukrayna'dan çıkar mısın?'" ifadelerini kullanmıştı. Ancak konuyla ilgili henüz çözüm sağlanmadı.