Trump Putin'le danışmanları olmadan başbaşa görüşmek istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya lideri Vladimir Putin'le danışmanlar olmaksızın teke tek görüşme yapmak istediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yalnız görüşmek istiyor.

CNN'e konuşan kaynaklara göre Trump görüşmede danışmanların bulunmamasından yana.

Görüşmede Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, Suriye meselesi ve nükleer silahlar konuşulacak.

Trump'ın isteğinin gerçekleşmesi durumunda teke tek görüşme yapılan bölüm resmi kayıt altına alınmamış olacak.

Trump ve Putin G20 zirvesinde görüşme gerçekleştirmiş, bu görüşmeye dönemin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve iki çevirmen katılmıştı.