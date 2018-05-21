Trump: FBI siyasi sebeplerle seçim kampanyama sızdı

ABD Başkanı Donald Trump, FBI tarafından 2016 Başkanlık seçimlerinde yürüttüğü kampanyaya müdahale edilip edilmediğinin soruşturulması için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda FBI'ın Obama yönetimi tarafından verilen talimatla "siyasi sebeplerle" seçim kampanyasına sızıp sızmadığının soruşturulmasını istedi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Trump, mesajında "Buradan talep ediyorum, yarın resmi olarak da başvuruda bulunacağım. Adalet Bakanlığı, FBI/ DOJ tarafından Trump'ın seçim kampanyasına dönük siyasi saiklerle bir sızma veya soruşturma eylemi gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemelidir. Ve eğer gerçekleştiyse bunun, Obama yönetiminde yer alan kişilerin isteğiyle gerçekleşip gerçekleşmediğini" ifadesini kullandı.