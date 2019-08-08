Suriye Kürdistan Demokrat Partisi: ABD, Kürtlerin birlik olmasını istiyor

ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma konusunda anlaştıkları iddiaları yaygınlık kazanırken, Suriye'deki Barzani yanlısı Kürdistan Demokrat Partisi Türkiye'nin kendi amaçlarına göre hareket edemeyeceğini savunuyor.

Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) Politbüro sorumlusu Muhammet İsmail K24 haber bültenine bağlanarak yaptığı değerlendirmede “Güvenli bölge tek taraflı olursa, Kürtlere yönelik tehdit artar. ABD, Kürtlerin birlik olmasını ve oluşturulacak güvenli bölgede yer almasını istiyor” dedi.

Oluşturulması görüşülen güvenli bölge hakkında "Şimdiye kadar sadece bir güvenli bölgeden bahsediliyor ancak hangi yerleri kapsayacağı, büyüklüğünün ne kadar olacağı, hangi güçlerin bulunacağı ve nasıl yönetileceği belli değil. Herkes kendi çıkarına göre bakıyor" diye konuşan İsmail, bölgenin bir tarafın gündemine göre oluşturulması halinde Kürt halkına yönelik tehdidin artacağını savundu.

ABD ve Türkiye'nin henüz anlaşmış olmadıklarını öne süren İsmail, ABD'nin yavaş hareket ettiğini gören Türkiye'nin tehditlerinin dozajını arttırdığını belirtti.

'PYD TEK TARAFLI SİYASET GÜDÜYOR'

Türkiye’nin söz konusu güvenli bölgeyi tek başına oluşturamayacağını belirten Muhammed İsmail, uluslararası koalisyondaki ülkelerin Türkiye ile çıkarlarının Kürtlerle çıkarlarından fazla olmasının yanısıra PYD'nin yürüttüğü politikaların da tüm tarafları Kürtlerle anlaşma zemininden uzaklaştırdığını öne sürdü. İsmail, PYD'nin tek taraflı bir siyaset güttüğünü ve Türkiye karşıtlığını Kürtlerin çıkarlarının üstünde tuttuğunu savundu.

Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi ve onun geleneksel egemen çizgisi Barzaniciliğe rabıtasıyla bilinen KDP-S'nin politbüro sorumlusu İsmail “Kürtler birlik olursa iradelerine daha fazla saygı duyulur.

ABD, Kürt siyasi yapılarının yakınlaşıp, güvenli bölgede yer almasını istiyor. Bundan dolayı PYD, tek başına var olduğu düşüncesinden vazgeçmeli” diye konuştu.

SURİYE'DE BARZANİ FAKTÖRÜ: İSTEKSİZ AMA ZORUNLU AKTÖR

Suriye'de kışkırtılan iç çatışmaların ilk döneminde ülkenin kuzeyinde bulunan Kürt nüfusun nasıl yönlendirileceği sorusu emperyalist bölge siyasetinin gündemine girdiğinde Barzani göreve çağırılmıştı. 26 Ekim 2011 tarihinde kurulan Suriye Kürt Ulusal Konseyi, PKK'nin etkili olduğu bir alanda Kürtleri batı güdümündeki Suriye muhalefetine entegre etmeyi amaçlıyordu. Öte yandan PKK/PYD ile örtülü bir rekabetin ifadesi olan SKUK, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin çok da istekli görünmediği bir girişim olarak ortaya çıktı. 2015 yılında Talabani çizgisine yakın olan PDPKS'nin ayrılması gibi olayların sembolize ettiği zayıflamasıyla SKUK'un kaderini büyük ölçüde Barzani'lerin Suriye oyununa girmek konusundaki isteksizlikleri belirledi.

IŞİD'in ortaya çıkışı ve Irak'a/Irak Kürdistanı'na uzanan etkinliği bir bakıma Barzani çizgisini de daha etkin olmaya zorlarken, son günlerde ABD-Türkiye arasındaki Suriye konulu müzakerelerin de KDP'yi (Barzani) Suriye'deki rolünü güçlendirmek ve Irak'ta da PKK'ye karşı yer yer Türkiye ile işbirliğine varan bazı adımları atmak konusunda zorladığı anlaşılıyor.