Karayılan: Kürtlerin çatışması felaket olur

Bölgede sular ısınırken, Irak Kürdistanı Bölgesel Yönetimi'nde hakim olan Barzani çizgisindeki KDP ile PKK arasındaki gerilimler de artıyor. Erbil'de düzenlenen suikast ve PKK'nin Suriye ve Irak'taki etkinlikleriyle yakıcılık kazanan gerilimlerle ilgili Murat Karayılan'ın yaptığı değerlendirmeler Sterk TV ve ANF'de yayımlandı.

PKK yöneticisi Murat Karayılan'ın Sterk TV'de 4 Ağustos günü yayınlanan değerlendirmeleri ANF'de kapsamlı biçimde haberleştirildi.

ANF'nin "Güney'de yenersek rejim düşer" başlığıyla yayımladığı değerlendirmelerde Karayılan, kendilerinin tüm Kürtler için savaştığını savundu ve "Kürdistan'ın parçalarını birbirinden ayrı ele almak yanlış olur, yine sanki tüm parçalar aynıymış arada hiç fark yokmuş gibi ele almak da bir o kadar yanlıştır" diye konuştu.

'PEŞMERGE'YE RAKİP DEĞİLİZ'

Irak Kürdistan Bölge Yönetimi'nin hakimiyet alanındaki varlıklarının peşmergeye ve bölge yönetimine karşı olmadığını söyleyen Karayılan, Irak Kürdistanı'nda bir süredir PKK'ye yöneltilen eleştiriler hakkında ise şunları söyledi:

Birileri, PKK savaşını Güney’e taşımasın, diyor. Biz bugün Şemzînan’dan Dersimê, Zagros’tan Serhat’a kadar her yerde sömürgeci Türk devleti ile savaş halindeyiz. 4 yıldır çok çetin bir savaş veriyoruz. Türk devleti ‘bunun kaynağı Kuzey Irak’tadır’ diyerek Güney Kürdistan’a saldırıyor. Biz savaşı Güney’e getirmedik, savaşı Güney’e taşıran Türk devletidir.

Karayılan, son günlerde gerilimlere de neden olan PKK'nın Irak'taki varlığı ile ilgili gelişmeleri ise "Kürtlerin (aralarında) çatışması felaket olur" sözleriyle değerlendirdi ve şunları söyledi:

'BIRAKUJİ (KARDEŞ KAVGASI) HARAMDIR'

Güney Kürdistan’da gerillanın bulunduğu alanlardaki hemen hemen birçok nahiyeye pêşmergeler gelmiş durumda. Bazıları yerleşiyor ve daha da gelmeye devam ediyor. Mesela soruyoruz, buna ne gerek vardı? Güney Kürdistan’daki kazanımları kendi kazanımlarımız olarak da görüyoruz. Bu uğurda büyük emekler veren, mücadele eden kahraman Güney Kürdistan halkı, fedakar pêşmergeleri bizim için hiçbir zaman hedef olmaz. Biz böyle bir şeyi hiç düşünmemişiz. Bu çok önemli bir ulusal meseledir. Bundan önce sayın Kek Mesud ‘birakujî haramdır’ demişti. Bu çok yerinde bir sözdür.

Biz de o zaman ‘biz PKK olarak Kürtler arası savaşın defterini bir daha açılmamak üzere kapatıyoruz’ dedik. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Neden? Çünkü biz bir ulusuz, kaderimiz birbirine bağlıdır.

Böyle bir şeyi düşünmek bile istemiyoruz. Böyle bir şeyi tasavvur edemiyorum. Savaş demeye dilim varmıyor. Çünkü böyle olursa halkımız için felaket olur. Kürdistan siyaseti ve Kürtler için büyük bir utanç olur.

BESE HOZAT KDP'Lİ YAYINLARIN HEDEFİNDE

Karayılan'ın değerlendirmelerinde geçtiğimiz günlerde KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Besê Hozat'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle Barzani'ye yakın IKBY içindeki medya kuruluşlarında hedef alınmasına da isim verilmeden değinildi.

Hozat "Şengal Irak'ın bir parçasıdır" ifadeleri nedeniyle Barzani çevrelerince eleştirilmiş, PKK Ezidilerin yaşadığı bölgede askeri hakimiyet kurmaya ve Kürdistan bölge yönetimini yıpratmaya çalışmakla suçlanmıştı.

Karayılan bu konuda şunları söyledi: Hiç kuşkusuz Şengal, Kürdistan’ın bir parçasıdır. Irak Anayasası’nın 140. Maddesi şimdiye kadar uygulanmadı. Bu nedenle Irak gücü oradadır ve Şengal Irak’a bağlıdır. Biz de diyoruz ki, Şengal özerk olsun, Irak yasalarında yer alan 140. Maddeye göre seçim olduğunda oradaki halkımız kendi tercihini kendisi yapar.