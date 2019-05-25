Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı, Mısır’da Sisi ile görüştü

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan, darbe sonrası ilk yurtdışı ziyaretini Mısır’a yaptı. Darbecilerden iktidarı kendilerine devretmesini talep eden Sudan halkı daha önce Mısır’a ve Körfez ülkelerine ülkenin içişlerine karışmaması uyarısında bulunmuştu.

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ilk yurtdışı ziyaretini Mısır’a yaptı. Burhan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüştü.

Sudan’da halk, aylar süren protesto gösterilerinin ardından askeri darbeyle Ömer Beşir’in devrilmesi sonrasında iktidarın kendilerine devredilmesi için eylemlerini sürdürürken, darbe liderinin Mısır gezisini de yakından takip ediyor. Sudan halkı daha önce Mısır’a ve Körfez ülkelerine içişlerine karışmama uyarısında bulunmuştu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan ile Sisi’nin görüşmesi sonrası, Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada ikilinin “Sudan halkının özgür iradesini ve tercihlerini desteklemenin önceliği konusunda anlaştıkları” belirtildi. Açıklamada Sisi’nin “Sudan’daki kardeşlerine bu dönemi Sudan halkının istediği doğrultusunda atlatmaları için dış müdahaleden uzak olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söylediği” kaydedildi.

Sudan’da gösterilerini sürdüren halkın çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Güçleri daha önce yaptıkları açıklamada, Mısır’ı ve körfez ülkelerini ülkelerinin içişlerine müdahale etmemesi konusunda uyarmıştı. Öte yandan Suudi Arabistan ve BAE, Sudan’da darbe yönetimine destek vermiş ve 3 milyar dolarlık bir destek paketi açıklamıştı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden Sisi-Burhan görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Özgürlük ve Değişim Güçleri askeri darbe yönetiminin iktidarı sivillere devretmesi için gelecek hafta iki günlük grev yapılacağını açıklamıştı.