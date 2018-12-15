Sri Lanka Başbakanı istifa etti

Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa istifa etti. Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, 26 Ekim tarihinde Başbakan Ranil Wickremesinghe’yi görevden alarak yerine Mahinda Rajapaksa’yı atamıştı.
Rajapaksa’nın istifasının nedeninin göreve atanmasında bu yana süren protestolar olduğu bildirildi.
Meclis'in görevden alınan Ranil Wickremesinghe’yi yeniden başbakan seçmesi bekleniyor.
Devlet Başkanı Sirisena, Kasım ayında Meclis’i feshederek 5 Ocak’ta erken seçime gidileceğini açıklamıştı.
Ülkedeki Yüksek Mahkeme perşembe günü verdiği kararla, Sirisena’nın Meclis’i feshetme kararının yasal olmadığına hükmetmişti.