Rusya'ya ait Gazprombank'dan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı

Rusya devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom'un en büyük hissedarı olduğu Gazprombank, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı aldı

Rusya devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom'un en büyük hissedarı olduğu bir banka olan Gazprombank, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın tüm işlemlerini ve hesaplarını dondurdu.

Reuters'ın haberine göre bankaya yakın bir kaynak tarafından yapılan açıklamada, kararın bankanın ABD yaptırımları altına girme riskini düşürmek için alındığını söyledi.

SEBEP ABD YAPTIRIMLARI

Reuters haber ajansı geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, PDVSA'nın müşterilerine ödemeleri Gazprombank'ta açılan yeni hesaplar üzerinden yapmaları talebini ilettiği bilgisini içeren bir haber yayımlamıştı.

PDVSA'nın bu kararı, ABD yaptırımlarını aşmak için aldığı tahmin ediliyordu. Ancak Gazprombank, haberi kesin bir dille yalanlamıştı.

Rusya'nın en büyük üçüncü bankası olan ve Rus devlet doğalgaz şirketi Gazprom'un da ortaklarından olan Gazprombank'ta 2013'ten bu yana PDVSA'nın hesapları bulunuyordu.