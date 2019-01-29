Venezuela Dışişleri Bakanı: ABD yaptırımları darbenin amacının petrol olduğunu kanıtlıyor

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Venezuela'nın petrol endüstrisini hedef alan yaptırımlarının, darbe girişiminin gerçek amacını gösterdiğini söyledi.

ABD yönetimi Venezuela'nın petrol şirketi PDVSA'yı hedef alan yaptırımlar getirdi. Yaptırımlarla ilgili konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, yaptırımlarının darbe girişiminin gerçek amacını gösterdiğini dile getirdi.

Arreaza, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya ülkenin kaynakları sebebiyle müdahalede bulunduğunu söyledi.

ABD yönetimi, Juan Guaido'yu "Venezuela Devlet Başkanı" olarak tanımış, bunun ardından ABD yanlısı ülkeler de benzer yönde adım atarak Guaido'yu "meşru" lider olarak gördüklerini duyurmuşlardı.

ABD tarafından getirilen son yaptırımlarla birlikte PDVSA'nın 7 milyar dolar varlığının dondurulduğu açıklandı.