ABD, Venezuela’nın parasını Guaido’nun denetimine verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'nın ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığı Juan Guaido’ya ABD'deki Venezuela’ya ait varlıkların denetim yetkisini verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’da kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Washington destekli Juan Guaido’ya, Venezuela’nın ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer bankalarındaki varlıklarını kontrol izni verdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yaparak Guaido’ya bu iznin cuma günü verildiğini duyurdu.

Guaido bu sayede Venezuela hükümetine ve Venezuela Merkez Bankası’na ait hesapları kontrol edebilecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino “Bu izin Venezuela’nın meşru hükümetine, bu varlıkların Venezuela halkının yararına kullanılmasını güvenceye alma konusunda yardım edecek” iddiasında bulundu.

Guaido, dün ABD'nin Venezuela'ya ait petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu şirketlerin hesaplarının kontrolünü üstlendiğini ileri sürmüştü.

VENEZUELA'DA NE OLDU?

Venezuela’da ABD destekli muhaliflerin çoğunlukta bulunduğu Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak’ta düzenlediği mitingde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tanımayarak kendisini “geçici devlet başkanı” ilan etti.

ABD, Kanada, bir dizi Latin Amerika ülkesi ve İsrail de Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıdı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkenin Guaido’nun kuklası olduğu ABD tarafından yönetilen bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, darbeyi bozguna uğratacaklarını açıkladı ve ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu. Venezuela ordusu da Maduro'nun yanında yer aldığını açıkladı.

Rusya, Çin, Küba, Meksika, Bolivya, Nikaragua ve Türkiye, Maduro’ya destek açıklamasında bulundu.

İngiltere Merkez Bankası’nın da Venezuela Merkez Bankası’na ait altınlara el koyduğu ortaya çıktı.

İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya’nın içinde bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri Maduro’nun bir hafta içinde seçim kararı almaması durumunda Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıyacaklarını açıkladı, Maduro bu açıklamaları ültimatom olarak tanımlayarak reddetti.

ABD dün Venezuela'nın petrol şirketlerine yaptırım kararı aldı. Maduro ABD'nin yaptırımlarını soygun olarak niteleyerek "ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak" dedi. ABD'nin yaptırımlarına Rusya ve Çin de tepki gösterdi.