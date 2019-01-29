Guaido CNN’e konuştu: Trump’la konuştum, tüm seçenekler masada

Venezuela’da kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden ABD destekli Guaido, CNN’e verdiği demeçte Trump ile konuştuğunu, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi. Guaido kendisini tanıyan İsrail’e de teşekkür mektubu gönderdi.

Venezuela’da 23 Ocak’ta düzenlediği mitingde kendisini “geçici devlet başkanı” ilan eden Juan Guaido, CNN’in İspanyolca kanalına verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’la birkaç kez konuştuğunu, askeri seçenek dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Lideri olduğu muhalefetin, hükümetin “barışçıl bir geçiş”ini sağlayabileceğini ve ülkeyi seçimlere götürebileceğini ileri süren Guaido “Diktatörün gitmesi için büyük baskı uygulamalı, geçiş hükümeti kurmalı ve serbest seçimlere gitmeliyiz” ifadelerini kullandı.

CNN’in aktardığına göre Guaido, ABD’nin Venezuela’nın petrol şirketlerine getirdiği yaptırım kararı sonrası yaptığı açıklamalarda Maduro’ya ve ordu mensuplarına da af getireceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile birçok kez görüştüğünü belirten Guaido, CNN’in askeri müdahale olup olmayacağına dair sorusuna “tüm seçenekler masada” yanıtını verdi.

Trump ile askeri müdahale konusunu konuştuğuna dair bir yorum yapmaktan kaçınan Guaido, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile de görüştüğünü söyledi.

İSRAİL'E TEŞEKKÜR MEKTUBU

Öte yandan Guaido, ABD’nin ardından kendisini “geçici devlet başkanı” olarak tanıyan ülkelerden İsrail’e de teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya teşekkür mektubu gönderen Guaido, Venezuela ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin Venezuela’nın önceki lideri Hugo Chavez döneminde koparıldığını belirterek en kısa zamanda diplomatik ve siyasi ilişkilerin yeniden başlamasını dilediğini kaydetti.

