Pompeo'dan İran'a: Nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmak kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçileceğini duyurmasına ilişkin 'Kabul edilemez' yorumunda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın nükleer anlaşma taahhütlerini azaltmada üçüncü adıma geçileceğini duyurmasına ilişkin 'Kabul edilemez' yorumunda bulundu.

ABD’de katıldığı bir radyo programında konuşan Pompeo, “Daha dün daha fazla araştırma yapmaya ve nükleer silahlarını geliştirmeye devam edeceklerini duyurdular. Bunlar kabul edilemez” dedi.

Pompeo, “Aylardan beridir Başkan Trump, İran ile herhangi bir ön koşul olmaksızın görüşmekten memnun olacağını söylüyor. Ama bizim bu konuşmalardan çıkardığımız şey ise çok açık” diye konuştu.

Pompeo, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Avrupa ile bugün veya yarın için olumlu bir sonuca varacaklarını düşünmediğini belirtti.