Paris'te greve giden ambulans sürücüleri yolları kapattı

Fransa’da haftasonu üçüncü kez gerçekleştirilen Sarı Yelekliler eyleminin ardından bugün de Paris’te ambulans sürücüleri greve çıktı. Paris’in Concorde Meydanı ambulanslarla bloke edilirken, sürücüler mali reform paketinin geri çekilmesini talep etti.

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