Paris'te greve giden ambulans sürücüleri yolları kapattı

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek eylemi üçüncü haftasını geride bırakırken bugün de ambulans sürücüleri greve gitti. Başkent Paris’te Concorde Meydanı'nda toplanan ambulans sürücüleri sarı yelekleriyle eylem yapıyor.
Ulusal Meclis binası önüne park edilen onlarca ambulans trafiği engellerken, ambulans sürücüleri hastaların nakli için harcamalarda kesinti yapan mali reformun geri çekilmesi talebini dile getirdi.
Haftasonu Paris, Marsilya, Bordo ve Lyon başta olmak üzere ülke genelinde yapılan Sarı Yelek eylemlerinin ardından Fransa hükümetinin OHAL ilan etmeyi düşündüğü belirtilmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başbakana eylemcilerle görüşerek tepkiyi bastırmanın yollarını arama talimatı verdiği belirtiliyor.