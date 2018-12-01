Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı başlayan Sarı Yelek protestosu bugün de sürüyor. Başkent Paris’te Şanzelize Bulvarı’ndaki polis barikatlarını aşmaya çalışan Sarı Yeleklilere karşı polisin biber gazıyla saldırdığı, şimdiye kadar 24 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Akaryakıt zamlarına ve hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler üçüncü haftasına girerken, eylemlere katılanlar Fransa’da araçlarda bulundurulması zorunlu olan reflektörlü sarı yelekler giyiyor.
Fransa’nın ulusal marşı La Marseillaise’i söyleyen göstericiler, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını istiyor.
Fransa'daki akaryakıt protestolarıyla ortaya çıkan Sarı Yelekliler, dün de Brüksel'de yüksek vergiler ve hayat pahalılığına karşı eylem gerçekleştirmişti.