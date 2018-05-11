Novartis ve diğer 3 şirket Trump'ın avukatına düzenli ödeme yaptı

İlaç tekeli Novartis’in de aralarında bulunduğu dört uluslararası şirketin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'e düzenli ödeme yaptıkları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatına Novartis, AT&T, Korea Aerospace ve Columbus Nova tarafından düzenli ödemeler yapıldığı ortaya çıktı.

Trump’ın ilişki yaşadığı iddia edilen Stormy Daniels'ın avukatı Michael Avenatti, Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in şirketinin Novartis, AT&T, Korea Aerospace ve Rus milyarder Viktor Vekselberg'le iş yaptığına dair bir not yayımlamıştı.

Ertesi gün Novartis, Donald Trump'ın avukatı Cohen'e ait bir kuruluşa 2017'de 1,2 milyon dolar ödediğini itiraf etti.

SAĞLIK SİSTEMİNE YÖN VERMEK İÇİN

Michael Cohen'in sahip olduğu danışmanlık şirketi Essential Consultants'a aylık 100 bin dolar taksitle yapılan ödemeler, yeni yönetimin sağlık hizmetleri gündemine şirketin yön vermesine yardımcı olma amacı taşıyordu.

Novartis'in sözcülerinden Eric Althoff, Cohen'in dönemin yöneticisi Joseph Jimenez'e yeni yönetimle temas için yardım teklif ettiğini söyledi. Jimenez, Şubat 2017'de ise Essential Consultants'la bir yıllık sözleşme imzaladı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN BİLGİ SAĞLAMAK

Essential Consultants'a 200 bin dolar ödemekle suçlanan AT&T ise, “yeni yönetimi anlamak amacıyla bilgi sağlaması” için firmayla anlaşma yaptığını kabul etti.

Güney Kore savunma şirketi Korea Aerospace de, ABD'de “yerel muhasebe hesapları” konusunda danışmak için Cohen'le iş yaptıklarını belirtti. Şirket, Lockheed Martin'le yapılan konsorsiyumun bir parçası olarak 15 milyar dolarlık savunma sözleşmesi çerçevesinde Pentagon'a 350 jet satış teklif etmişti.

Novartis'ten sonra Cohen'e en büyük ödemeyi yapan şirket 500 bin dolarla ABD'li yatırım şirketi Columbus Nova oldu. Columbus Nova'nın Viktor Vekselberg'in yürüttüğü Rus şirketi olan Renova Group'a araç ürettiği biliniyor. ABD, Vekselberg ve Renova Group'a yılın başında yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Columbus Nova'nın avukatlarından Richard Owens, Cohen'in şirkete danışmanlık yaptığını, bahsi geçen ödeme rakamlarınınsa gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu itiraflarla birlikte uluslararası şirketlerin Trump'ın çevresine usulsüz bir şekilde dahil olduğuna dair tartışmalar alevlendi.

