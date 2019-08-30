Midilli’ye bir günde 547 göçmen sığındı

Yunanistan’ın Midilli (Mytilíni) adasına tek seferde 547 göçmen ayak bastı. Ayvalık tarafından Midilli’ye geçen göçmenler 2015-2016 göçmen krizinden beri tek seferde geçen en kalabalık grup.

Midilli adasındaki yerel medya ve yardım gruplarının bugün yaptığı açıklamaya göre, 547 kişi taşıyan 13 tekne, Türkiye tarafından doğu Ege Bölgesi'ndeki Midilli (Mytilíni) adasına geçti.

Yunan medyasında geçişin 2015-2016 göçmen krizinden bugüne kadar tek seferde yapılan en büyük geçiş olduğu belirtilirken, kuzey sahiline inenlerin 246'sının çocuk olduğu açıklandı.

Geçen insanların 193'ü Moria sığınmacı kampına transfer edilirken, geri kalan göçmenler de daha sonra Moria kampına alınmak üzere BM kampına yönlendirildi.

Bugün itibariyle bölgede iki Yunanistan Sahil Güvenlik gemisi faaliyet gösteriyor.