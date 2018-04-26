Macron: IŞİD yenildikten sonra Suriye'den çıkacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de IŞİD yenildikten sonra ülkeden çekileceklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, George Washington Üniversitesi'nde ABD'li öğrencilere seslendi. Macron, Suriye'de "birincil odaklarının" IŞİD'in yenilgisi olduğunu söyledi.

Fransız lider, "Başkanınız, IŞİD'e karşı savaş biter bitmez ABD'li askerlerin Suriye'den çıkacağını söylüyor. Biz de aynı konumdayız... Bizim irademiz sadece IŞİD'e karşı savaşa yönelik, bundan başka bir şey yok" diye konuştu.

Macron, buna karşın Fransa'nın Suriye'deki durumu "düzeltmesi" gerektiğini ve Suriyelilerin kapsayıcı bir toplum inşasına yardımcı olmalarına ihtiyaç olduğunu öne sürdü.

Fransa'da 2015 Mart ayında gerçekleşen, 130 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının Rakka'dan planlandığını bildiren Macron, Suriye'de olma sebeplerinin Fransa'daki IŞİD saldırıları olduğunu iddia etti.