Lopez Obrador'dan yakıtta dışa bağımlılığı bitirme sözü

Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin yakıt ithalatını bitireceğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin yakıtta dışa bağımlılığını sona erdireceğini duyurdu. Meksika yakıt ithalatının tamamına yakınını ABD'den yapıyor.

Lopez Obrador, üç yıl içinde rafineri kurarak dışarıdan yakıt almayı sonlandıracaklarını dile getirdi.

Yakıtla ilgili verilen söz daha önce Lopez Obrador'un enerji danışmanları tarafından seçim kampanyası sırasında dile getirilmişti.

Lopez Obrador, Meksika'nın petrol faaliyetlerini canlandıracaklarını, daha çok petrol arama-çıkartma faaliyetinde bulunacaklarını söyledi.

Meksika'nın yeni lideri, Aralık'ta göreve başlamasının ardından rafineri inşaatını başlatacağını duyurdu.