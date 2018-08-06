Küba'dan Maduro'ya suikast girişimi açıklaması

Küba hükümeti, Venezuela lideri Maduro'ya karşı düzenlenen suikast girişimini kınayarak, ülkeye yöneltilmiş emperyalist saldırganlığa karşı çıktı.

Küba hükümeti, 4 Ağustos Cumartesi günü bir askeri yürüyüş sırasında Venezuela'nın başkenti Caracas'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı girişilen suikast girişimini kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "terör eylemi" olarak nitelenen suikast girişiminin, Venezuela'da düzenlenen çeşitli seçimlerde yapılanlarla, 2002'deki darbe girişimiyle, 2003'teki petrol darbesiyle ve medya kampanyaları, sabotajlar ve şiddet eylemleriyle bir türlü elde edilemeyen Venezuela halkının iradesini yok sayma çabalarının bir yenisi olduğu belirtildi.

Meşru Venezuela hükümetini yıkmaya yönelik emperyalist saldırganlığın bir parçası olarak nitelediği suikast girişimini kınayan Küba, ABD'nin Venezuela'yı "ulusal güvenlik ve dış politikaya sıradışı bir tehdit" olarak nitelediğine, uluslararası hukuka aykırı olarak uyguladığı ekonomik yaptırımlara, Monroe Doktrini'nin yürürlükte olduğuna dair açıklamasına ve ABD Başkanı'nın "Venezuela'ya karşı olası bir askeri seçeneği" dillendirmiş olmasına dikkat çekti.