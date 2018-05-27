Kolombiya’da seçim sonucu, FARC'la barış anlaşmasını etkileyebilir

Kolombiya’da FARC ile barış anlaşmasının ardından ilk kez başkanlık seçimleri yapılıyor. Sandıktan çıkan sonuç barış anlaşmasının iptalini getirebilir.

Kolombiya’da, 2016 yılında hükümetle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında yapılan barış anlaşmasının ardından ilk başkanlık seçimleri bugün yapılıyor.

Devlet başkanı Juan Manuel Santos’un iki dönemin ardından yeniden aday olamadığı seçimlerde sağcı aday Ivan Duque’nin anketlerde başı çektiği belirtiliyor.

Barış anlaşmasına karşı çıkan Duque, seçilmesi durumunda FARC’la yapılan anlaşmada değişiklikler yapacağını ve örgüt üyelerini cezaevine göndereceğini söylemişti.

Solcu aday Gustavo Petro ise eski bir gerilla ve başkent Bogota’nın önceki belediye başkanı.

Bugün yapılan oylamada adaylardan biri oyların yüzde 50’sine ulaşamazsa haziran ayında ikinci tur seçimlere gidilecek.

2016’da FARC’la varılan anlaşma referanduma götürülmüş, oylamada reddedilince, revize edilerek geçen yıl Kongre tarafından kabul edilmişti.

