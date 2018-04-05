Kolombiya'da FARC üyeleri peş peşe suikasta uğruyor

Kolombiya'da hükümetle anlaşarak silah bırakan FARC üyeleri, birer birer suikasta uğruyor.

Kolombiya'da kimliği bilinmeyen saldırganlar FARC üyesi Nelson Andres Urrego'ya suikast düzenledi.

FARC'ın silah bırakmasının ardından FARC üyelerinin birer birer suikasta uğradığı görülürken, örgütten yapılan açıklamada sistemik cinayetlerin durdurulması istendi.

Son aylarda en az 5 FARC üyesinin benzer biçimde öldürüldüğü aktarılırken, FARC hükümetten konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

Geçtiğimiz Haziran ayında FARC son silahlarını da Birleşmiş Milletler'e teslim ederek silah bırakmış, siyasi partiye dönüşmüştü.