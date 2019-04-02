İsim değişikliği ödülü: Kuzey Makedonya NATO toplantısında gözlemci olacak

ABD’li bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Kuzey Makedonya, bu hafta yapılacak NATO toplantısına katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump, eski ismiyle Makedonya Cumhuriyeti’nin geçtiğimiz sene düzenlenen NATO zirvesinde, ismini değiştirdiği takdirde NATO’ya katılabileceğini söylemişti.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bugün düzenlediği basın açıklamasında, Kuzey Makedonya’nın Washington’daki Dışişleri Bakanları’nın NATO toplantısına gözlemci olarak katılacağını söyledi. Yeni ismiyle Kuzey Makedonya, NATO’ya üyelik protokolünü Şubat ayında imzalamıştı.

NATO’nun 29 üyesinin temsilcileri, Kuzey Makedonya’nın ittifağa katılımı konusunda bir protokol imzaladı. Eski Yugoslavya ülkesi, bütün NATO üyelerinin onayından sonra, ittifakın 30'uncu üyesi olmaya hazırlanıyor.

REFERANDUMDA HALK NATO ÜYELİĞİNİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİNİ REDDETMİŞTİ

Makedonya ve Yunanistan, geçtiğimiz Haziran ayında, tartışmalı isim değişikliği için Prespa anlaşmasını imzalamıştı. Makedon parlamentosu, Makedon halkının büyük çoğunluğunun NATO ve Avrupa Birliği üyeliğinin yanı sıra bir isim değişikliğini reddettiği 30 Eylül 2018 referandumuna rağmen, 11 Ocak'taki ülkenin anayasasında yapılan değişiklikleri onayladı. Ardından Yunanistan parlamentosu da, 8 Şubat'ta Prespa anlaşmasını imzaladı.

Yunanistan, Makedonya'yla olan isim tartışmasından dolayı ülkenin NATO ve Avrupa Birliği dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası kuruluşlara üyeliğine karşı çıkmaktaydı.

Geçtiğimiz sene düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, Makendonya’nın NATO üyeliğine ön koşul olarak Yunanistan’la olan isim tartışmasının sonlanması gerektiğini söylemişti.