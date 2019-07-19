İran: ABD kendi İHA’sını düşürmüş olabilir

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada dün bir İran İHA’sının düşürüldüğü iddiası yalanlandı, ABD'nin kendisine ait İHA'yı vurmuş olabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Hürmüz Boğazı girişinde İran’a ait bir İnsansız Hava Aracı (İHA) düşürdüklerini açıklamıştı. İHA’nın düşürüldüğü açıklaması, İran’ın Panama bandıralı bir gemiye kaçakçılık yaptığı iddiasıyla el koymasının ardından gelmişti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, bu sabah konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Ne Hürmüz’de ne de herhangi bir yerde bir İHA kaybetmiş bulunuyoruz. USS Boxer’ın kendilerine ait bir İHA’yı vurmuş olmasından endişeleniyorum” dedi.

İran silahlı kuvvetleriyse, dün tüm İHA’larının geri döndüğünü açıkladı.