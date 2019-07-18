ABD: Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait İHA’yı vurduk

Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait bir insansız hava aracını vurduğunu açıkladı. ABD Dışişleri de bugün İran Devrim Muhafızları tarafından kaçak petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan geminin serbest bırakılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda bir ABD donanma gemisinin İran’a ait bir insansız hava aracını (İHA) “yok ettiğini” söyledi.

Trump olayın İHA’nın donanma gemisini tehdit etmesi üzerine yaşandığını ileri sürdü.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından Reuters’a iletilen açıklamada, bugün İran Devrim Muhafızları’nca kaçak petrol taşıdığı için el konulan geminin ve personelinin serbest bırakılması istendi. Bakanlık sözcüsü İran Devrim Muhafızlarının “Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere müdahale etmesini ve tekneleri taciz etmesini şiddetle kınadıklarını” söyledi.

İran devlet televizyonu alıkonulan geminin adını “RIAH” olarak duyurdu. Geminin Panama bandıralı olduğu belirtildi.

Press TV’nin haberine göre İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif gemilerde denetimi her gün yaptıklarını belirterek alıkonulan gemideki kişilerin petrol kaçakçılığı yaptıklarını belirtti. Geminin küçük bir gemi olduğunu ifade eden Zarif, taşıdığı kaçak petrolünse "bir milyon varil" değil "bir milyon litre" olduğunu belirtti.

İran Devrim Muhafızları alıkonulan gemideki yabancı mürettebat sayısının 12 olduğunu bildirdi. İngiltere geminin kendilerine ait olmadığını duyurdu.

