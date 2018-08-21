İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeli

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, göreve gelişinin ardından ilk ABD ziyaretinde sert açıklamalarda bulundu: AB'yi Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye çağıran Hunt, Putin'in dünyayı 'daha tehlikeli bir yer' haline getirdiğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, göreve gelişinin ardından ilk ABD ziyaretinde sert açıklamalarda bulundu: AB'yi Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye çağıran Hunt, Putin'in dünyayı "daha tehlikeli bir yer" haline getirdiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin ABD ile omuz omuza durması gerektiğini vurgulayan Hunt, Washington DC'de gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'ni, Rusya'ya dönük yaptırımlarının yeterince kapsamlı olduğundan ve gerçekten ABD ile omuz omuza durduğundan emin olmaya çağırarak, müttefiklerinden daha ileriye gitmelerini talep ediyor."

'SALİSBURY SOKAKLARINDAN KIRIM'A...'

Soğuk Savaş döneminde ikili oynayan eski Rus casusu Skripal'e ve kızına dönük, Salisbury'de gerçekleşen kimyasal saldırıyı anımsatan İngiliz Bakan, "nerede ve ne zaman olursa olsun, Salisbury sokaklarından Kırım'a, sınır ihlallerine tek ses olarak yanıt verme" çağrısında bulundu.

"Batı'daki demokratik seçimlere dönük potansiyel Rus müdahalesini engellemek için yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini" belirten Hunt, "Elbette Moskova ile teması sürdürmeliyiz ancak sözümüzü sakınmamalıyız: Başkan Putin'in iktidarında Rusya'nın dış politikası dünyayı daha tehlikeli bir yer haline getirdi" dedi.

RUSYA'DAN YANIT GECİKMEDİ

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt'ın açıklamalarının ardından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RIA haber ajansına konuştu.

RIA'nın haberine göre, Jeremy Hunt'a yanıt veren Lavrov, "Britanya kendini dev aynasında görüyor" dedi.