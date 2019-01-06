İdlib'de El Kaide harekatı sürüyor: Bir kasaba daha HTŞ kontrolüne geçti

İdlib'de El Kaide bağlantılı HTŞ tarafından başlatılan harekat devam ediyor. Bölgede bulunan Atarib kasabası da HTŞ'nin kontrolüne geçti.

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam, örgüt üyelerine yapılan suikastların ardından Nureddin ez-Zengi'ye karşı kapsamlı bir harekat başlattı.

Ez-Zengi kontrolündeki onlarca köyü ele geçiren HTŞ, toplamda 5 kasabayı ele geçirmişti.

Atarib kasabasını da kuşatan HTŞ'nin, bu sabah kasabaya girdiği ve kasabadaki ez-Zengi bağlantılı örgütlerden dağılmasını talep ettiği açıklandı.

EZ-ZENGİ ÜYELERİNE 'YARGILANMAMA' SÖZÜ

HTŞ'nin örgütten ayrılan ez-Zengi üyelerine "yargılanmama" sözü verdiği aktarılıyor.

Nureddin ez-Zengi, ABD tarafından destekleniyordu. 12 yaşındaki bir çocuğun kafasını keserek ünlenen örgüt, İdlib'de diğer ÖSO güçleriyle birlikte hareket ediyor.

HTŞ'nin başlattığı harekatta "Türkiye destekli güçlerin El Kaide karşıtı operasyon yapacağı" iddialarının da etkili olduğu öne sürülüyor.