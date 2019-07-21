Hong Kong'da sömürge dönemi bayrağı ile eylemler sürüyor

Hong Kong'da Çin'e suçluların iadesini düzenleyen yasanın geri çekilmesi, tasarıya dönük protestoların bitmesini sağlamadı. Hong Kong polisi, eylemlerle ilgili olarak bir depoda çok sayıda silah ve patlayıcı madde buldu.

Hong Kong'da zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesine ilişkin yasa tasarısının tartışmaya açılmasından sonra bölgede çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirildi. Eylemlerde Hong Kong'un İngiliz sömürgeciliği dönemine ait olan bayrakla birlikte ABD ve İngiltere bayraklarının kullanılması dikkat çekti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Hong Kong'ta yapılan, onbinlerce kişinin katıdığı eylemlere, polis gözyaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemciler Çin merkezi yönetiminin binasına yumurta attı ve bina çevresine yazılar yazdı.

Yasa tasarısının Hong Kong yönetimi tarafından geri çekilmesi protesto eylemlerini bitirmedi..

Eski İngiliz sömürgesi Hong Kong, Çin'in bir parçası ancak bir dereceye kadar özerklik sağlayan "tek ülke, iki sistem" yönetimi var. Bölgenin, Çin'den ayrı olarak, kendi sistemi bulunuyor.

Eylemciler, daha önce de parlamento binasını basarak kürsüye sömürge bayrağı asmışlardı.